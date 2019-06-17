Татарстан оказался среди лидеров по росту среднего размера ипотечного кредита в I квартале 2019 года

Республика Татарстан вошла в число регионов, которые продемонстрировали наибольшую динамику роста среднего размера ипотечного кредита за январь — март 2019 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В Татарстане рост среднего размера ипотечного кредита за отчетный период составил 27,3%. Также в число лидеров по росту данного показателя вошли Воронежская область (+27,7%), Приморский край (+23,8%), а также Республика Саха (Якутия) (+23,1%) и Волгоградская область (+23,0%).



Наименьшие темпы роста среднего размера ипотечного кредита были отмечены в Свердловской области (+4,1%), Пермском крае (+6,5%), Ямало-Ненецком АО (+8,6%), Москве (+8,9%) и Московской области (+9,3%), сказано в пресс-релизе НБКИ.



Отметим, что средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе — марте 2019 года на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,38 млн рублей.



Ранее сообщалось, что в апреле был достигнут рекордный показатель среднего размера ипотеки. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», средний размер ипотечного кредита составил 2,55 млн рублей.

