Путин поручил с 2021 года ввести электронные визы для иностранцев — СМИ

Президент РФ Владимир Путин подписал поручение премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст поручения, электронные визы будут однократными и краткосрочными — до 16 дней. При этом виза будет универсальной: ее обладатель сможет посещать РФ в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.



Сейчас по однократной бесплатной электронной визе сроком действия восемь дней можно въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа. С 1 июля нынешнего года похожий порядок должен начать действовать для Калининградской области.



Ранее правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и Мальдив.

