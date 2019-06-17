ХК «Трактор» лишил челябинских депутатов и чиновников VIP-ложи на арене

Городская дума Челябинска лишилась VIP-ложи в ледовой арене «Трактор». На следующий сезон ее выкупил бизнесмен Валерий Бондаренко. Об этом сообщил директор челябинского клуба Борис Видгоф.

— Да, Бондаренко действительно выкупил ложу за 10 миллионов рублей. Причем в пять раз дороже, чем это стоит на самом деле. Перед нами поставлена задача, чтобы клуб зарабатывал. И это один из способов заработка.

Если понадобится, мы найдем для депутатов места. Хотя не вижу ничего страшного в том, что им, если что, придется платить за такие места», — приводит слова Видгофа URA.ru.

Как заявил Видгоф, VIP-ложа была предоставлена думе бесплатно. Отмечается, что ею пользовались не только депутаты, но также чиновники мэрии и главы районов. Сообщается, что в думе недовольны тем, что депутатов лишили мест на трибуне.

Напомним, что «Трактор» в минувшем сезоне КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции, уступив в первом раунде плей-офф «Автомобилисту».