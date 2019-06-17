МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе, сильном ветре и тумане

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан предупредило об интенсивности метеорологических явлений с 20 часов 17 июня до 20 часов 18 июня 2019 года.



По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на территории республики ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ночью по северо-востоку до умеренных. Локально возможны грозы.

Ветер прогнозируется северо-западный 5—10 м/с, днем с порывами до 17 м/с. На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман. Видимость составит 500 м и менее, сообщили в МЧС.

