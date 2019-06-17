Новости общества

14:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе, сильном ветре и тумане

13:33, 17.06.2019
МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе, сильном ветре и тумане
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан предупредило об интенсивности метеорологических явлений с 20 часов 17 июня до 20 часов 18 июня 2019 года.

По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на территории республики ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ночью по северо-востоку до умеренных. Локально возможны грозы.

Ветер прогнозируется северо-западный 5—10 м/с, днем с порывами до 17 м/с. На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман. Видимость составит 500 м и менее, сообщили в МЧС.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров