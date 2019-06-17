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The Telegraph сообщила об интересе России к конфликту в Судане

12:21, 17.06.2019
The Telegraph сообщила об интересе России к конфликту в Судане
Фото: flickr.com

Интерес к суданскому конфликту проявляет Россия, а также страны Африканского союза, Европейский союз, Великобритания и США.

Из документов, подготовленных центром Михаила Ходорковского «Досье», следует предположение, что Кремль годами пытается усилить влияние на военные силы Судана, сообщает The Telegraph.

Кроме того, в мае Судан и Россия подписали соглашение о военном сотрудничестве.

The Telegraph также сообщает, что в начале июня восстания в Судане из-за недовольства президентом аль-Баширом разгорелись с новой силой

Напомним, что 11 апреля в Судане произошел государственный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Омар Аль-Башир, управлявший страной на протяжении 30 лет. Армия Судана объявила, что власть в стране будет находиться под ее контролем еще два года. В июне в Судане произошла новая попытка госпереворота.

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