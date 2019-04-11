В Судане военные объявили о захвате власти на 2 года

Армия Судана объявила, что власть в стране будет находиться под их контролем еще два года, передает ТАСС.

Ранее в Судане произошел военный переворот. Ряд генералов заявил о необходимости отставки президента, который и сам пришел к власти в результате путча в 1989 году.

Ряд СМИ сообщил, что глава государства был отправлен под арест.

Массовые акции протеста, вызванные недовольством значительным повышением цен, проходят в Судане с декабря 2018 года. Они не прекратились и после того, как в феврале аль-Башир распустил центральное правительство и объявил чрезвычайное положение.