The Guardian: Тереза Мэй хочет встретиться с Путиным на саммите G20 в Японии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что переговоры подобного уровня могут впервые пройти после отравления Юлии и Сергея Скрипалей. Для подготовки к встрече в Москву в июне приезжал замсоветника по национальной безопасности Кристиан Тернер. Он обсудил планы с российскими официальными лицами.

На данный момент информация о встрече лидеров двух стран не подтверждена.

Напомним, ранее Тереза Мэй ушла с поста лидера Консервативной партии.