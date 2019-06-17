The Guardian: Тереза Мэй хочет встретиться с Путиным на саммите G20 в Японии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что переговоры подобного уровня могут впервые пройти после отравления Юлии и Сергея Скрипалей. Для подготовки к встрече в Москву в июне приезжал замсоветника по национальной безопасности Кристиан Тернер. Он обсудил планы с российскими официальными лицами.
На данный момент информация о встрече лидеров двух стран не подтверждена.
Напомним, ранее Тереза Мэй ушла с поста лидера Консервативной партии.ОбществоВласть
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