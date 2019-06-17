Токаев: Россия Казахстану абсолютно необходима

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности отношений с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

По его мнению, Россия Казахстану абсолютно необходима как большое государство. Также он отметил, что РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

«Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной», — подчеркнул Токаев.

Глава государства добавил, что две страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире.

Напомним, ранее ЦИК Казахстана официально объявил о победе Токаева на президентских выборах.