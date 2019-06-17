Токаев: Россия Казахстану абсолютно необходима
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности отношений с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.
По его мнению, Россия Казахстану абсолютно необходима как большое государство. Также он отметил, что РФ является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
«Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной», — подчеркнул Токаев.
Глава государства добавил, что две страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире.
Напомним, ранее ЦИК Казахстана официально объявил о победе Токаева на президентских выборах.ОбществоВласть
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