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Глава Дагестана госпитализирован в Москве

07:21, 17.06.2019
Глава Дагестана госпитализирован в Москве
Фото: kremlin.ru

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких».

В настоящее время Васильев проходит необходимое лечение. Обязанности руководителя региона исполняет Артем Здунов, уточнила пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Стоит отметить, что на посту главы Дагестана Васильев находится с начала октября 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось об экстренной госпитализации губернатора Иркутской области.

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