Глава Дагестана госпитализирован в Москве
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких».
В настоящее время Васильев проходит необходимое лечение. Обязанности руководителя региона исполняет Артем Здунов, уточнила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Стоит отметить, что на посту главы Дагестана Васильев находится с начала октября 2017 года.
Напомним, ранее сообщалось об экстренной госпитализации губернатора Иркутской области.ОбществоВласть
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