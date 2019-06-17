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Ученые назвали простой способ спастись от диабета

01:29, 17.06.2019
Ученые назвали простой способ спастись от диабета
Фото: pixabay.com

Короткие, но интенсивные тренировки, могут снизить риск развития диабета 2-го типа. Об этом заявили сотрудники Абердинского университета в Шотландии.

Для профилактики необходимо проводить два сеанса интенсивных силовых тренировок, длительностью по минуте каждая. Специалисты сравнивают эффект от тренировок с ежедневной умеренной 30-минутной физической активностью, пишет МедикФорум.

Исследование проводилось на добровольцах с лишним весом из группы диабетового риска. Они 8 недель проводили тренировки на велотренажере.

Напомним, ранее специалисты перечислили три неожиданные причины развития диабета.

ОбществоМедицина
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