Скончался музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

Музыкант, играющий на ударных инструментах, Сергей Остроумов, работавший с группой «Машина времени», скончался. Об этом сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич на своей странице в Facebook.

Макаревич опубликовал черно-белую фотографию Остроумова. Подробностей причины смерти он не привел.

Остроумов умер в возрасте 53 лет. Он работал с «Машиной времени» с 2004 года, также был ударником проекта «Оркестр креольского танго» и играл в «Трио Евгения Борца».

Напомним, ранее скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли.