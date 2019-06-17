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Скончался музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

03:36, 17.06.2019
Скончался музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Фото: pixabay.com

Музыкант, играющий на ударных инструментах, Сергей Остроумов, работавший с группой «Машина времени», скончался. Об этом сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич на своей странице в Facebook.

Макаревич опубликовал черно-белую фотографию Остроумова. Подробностей причины смерти он не привел.

Остроумов умер в возрасте 53 лет. Он работал с «Машиной времени» с 2004 года, также был ударником проекта «Оркестр креольского танго» и играл в «Трио Евгения Борца».

Напомним, ранее скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли.

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