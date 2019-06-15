Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

В возрасте 96 лет умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли.

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушёл сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры», — написал мэр Флоренции Дарио Нарделл в Twitter.



Дзеффирелли известен фильмами «Ромео и Джульетта» (1968 год) и «Укрощение строптивой» (1967 год). Всего итальянец снял около 20 картин.