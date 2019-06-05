Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, было закрыто.

Судебный процесс начался в сентябре прошлого года. Жительница США Кэтрин Майорга заявила, что в июне 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе была изнасилована спортсменом. Позже она согласилась на досудебное примирение и получила за молчание 375 тысяч долларов.

В октябре прошлого года расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей, передает Bloomberg.

Уточняется, что в прошлом месяце поступило уведомление о добровольном прекращении данного дела.

Напомним, ранее Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 125 голов в клубных турнирах под эгидой УЕФА.