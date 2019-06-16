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Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

14:21, 16.06.2019
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Фото: стоп-кадр - youtube.com

Российский актер Андрей Соколов заявил о намерении баллотироваться в Московскую городскую думу. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

По его словам, он будет выдвигаться кандидатом в депутаты в Мосгордуму по 43 избирательной округу. Документы планирует подать в понедельник, 17 июня.

Стоит отметить, что Соколов является народным артистом России, снимался в таких фильмах, как «Маленькая Вера», «Искусство жить в Одессе» и «Наш человек в Сан-Ремо».

Напомним, ранее певица Вика Цыганова заявила о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.

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