Новости общества

10:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в депутаты Госдумы РФ

08:59, 13.06.2019
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в депутаты Госдумы РФ
Фото: скриншот - youtube.com

Российская певица и актриса Вика Цыганова решила баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от Хабаровского края.

По ее словам, она приняла непростое решение для себя — «бороться за свой народ».

«Сегодня мой родной край испытывает очень тяжелые и непростые времена, и я решила принять этот вызов. Поехать на свою родину и поддержать свой народ», — цитирует исполнительницу «РИА Новости».

Цыганова заверила, что у нее уже есть определенная программа, с которой она и выйдет на выборы.

Напомним, ранее российский теннисист Евгений Кафельников назвал «глубокой ошибкой» желание экс-спортсменов попасть в Госдуму.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров