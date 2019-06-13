Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в депутаты Госдумы РФ
Российская певица и актриса Вика Цыганова решила баллотироваться в депутаты Госдумы РФ от Хабаровского края.
По ее словам, она приняла непростое решение для себя — «бороться за свой народ».
«Сегодня мой родной край испытывает очень тяжелые и непростые времена, и я решила принять этот вызов. Поехать на свою родину и поддержать свой народ», — цитирует исполнительницу «РИА Новости».
Цыганова заверила, что у нее уже есть определенная программа, с которой она и выйдет на выборы.
Напомним, ранее российский теннисист Евгений Кафельников назвал «глубокой ошибкой» желание экс-спортсменов попасть в Госдуму.Общество
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