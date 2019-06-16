Новости общества

13:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Пензенской области до 2024 года появятся пять виртуальных концертных залов

12:55, 16.06.2019
В Пензенской области до 2024 года появятся пять виртуальных концертных залов
Фото: pxhere.com

До 2024 года в Пензенской области запланировано открытие пяти виртуальных концертных залов, сообщается на официальном портале министерства культуры РФ.

Концертные залы появятся в рамках нацпроекта «Культура». Их откроют в Никольске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке. За счет финансирования из федерального бюджета залы обеспечат техническим оборудованием и сценическими конструкциями.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о правилах предоставления межбюджетных трансфертов регионам на создание виртуальных концертных залов.

ОбществоИнфраструктураКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров