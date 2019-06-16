В Пензенской области до 2024 года появятся пять виртуальных концертных залов
До 2024 года в Пензенской области запланировано открытие пяти виртуальных концертных залов, сообщается на официальном портале министерства культуры РФ.
Концертные залы появятся в рамках нацпроекта «Культура». Их откроют в Никольске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке. За счет финансирования из федерального бюджета залы обеспечат техническим оборудованием и сценическими конструкциями.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о правилах предоставления межбюджетных трансфертов регионам на создание виртуальных концертных залов.
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