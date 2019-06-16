Дивидендные выплаты российских компаний достигли рекордного уровня среди других стран

В течение последнего месяца о планах по увеличению дивидендных выплат объявили Сбербанк, «Газпром», ВТБ, сообщает «Коммерсантъ».

Относительно двух последних эмитентов фондовый рынок реагировал резким ростом котировок акций на 10-16%. Дивидендные выплаты российских компаний достигли рекордно уровня (7,9%) среди других стран. Кроме того, они превышают ставки по депозитам российских банков, таким образом, российские акции становятся более привлекательными.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2018 год дивиденды «Газпром нефти» вырастут в два раза по сравнению с выплатами предыдущего года, таким образом, они достигнут 142,2 млрд рублей.

