Дивиденды «Газпром нефти» за 2018 год вырастут в два раза

За 2018 год дивиденды «Газпром нефти» вырастут в два раза по сравнению с выплатами предыдущего года, таким образом, они достигнут 142,2 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

На годовом общем собрании рекомендацию совета директоров компании акционеры поддержали без изменений. На выплату дивидендов направят 37,8% консолидированной чистой прибыли за 2018 год по МСФО, она составила 377 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей впервые с июля 2011 года.

По данным «Московской биржи», на 14.40 по мск акции «Газпрома» выросли до 211,5 рубля (+1,6%). Объем торгов превысил 5,162 млрд рублей.

