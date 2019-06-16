Почти половина клиентов микрофинансовых организаций берет займы для покупки товаров первой необходимости

Около 45% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляет займы, чтобы поддержать текущий уровень жизни, сообщает «РИА Новости».

Согласно исследованию, почти половине заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей займы необходимы для покупки товаров первой необходимости. Например, продуктов, товаров для дома, необходимой бытовой техники взамен только что сломанной, либо средства требуются на ее ремонт. В тоже время люди стали более точно запрашивать необходимую сумму.

Напомним, ранее сообщалось, что около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов Всемирного банка и Роспотребнадзора.

