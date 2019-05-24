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Рустам Минниханов поделился в Instagram портретом Владимира Путина

19:31, 24.05.2019
Рустам Минниханов поделился в Instagram портретом Владимира Путина
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Рустам Минниханов разместил в своем Instagram совместный портрет с президентом РФ Владимиром Путиным.

Больше никакой информацией глава Татарстана не стал дополнять размещенный пост. Некоторые подписчики недоумевают, что таким образом хотел сказать Минниханов. Другие наоборот отреагировали положительно: «Очень харизматично», «Главное, смотреть в одну сторону».

ТехнологииТелекоммуникацииОбществоВласть Татарстан
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