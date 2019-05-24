Рустам Минниханов поделился в Instagram портретом Владимира Путина
Рустам Минниханов разместил в своем Instagram совместный портрет с президентом РФ Владимиром Путиным.
Больше никакой информацией глава Татарстана не стал дополнять размещенный пост. Некоторые подписчики недоумевают, что таким образом хотел сказать Минниханов. Другие наоборот отреагировали положительно: «Очень харизматично», «Главное, смотреть в одну сторону».ТехнологииТелекоммуникацииОбществоВласть Татарстан
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