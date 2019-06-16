Аналитики назвали самые популярные европейские кроссоверы в России по итогам мая

По итогам мая 2019 года в России было продано 52 546 кроссоверов. Это на 18,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным «Автостата», среди кроссоверов европейских брендов в мае самым популярным стал Renault Duster — 2 770 проданных автомобилей.

В десятку также вошли Volkswagen Tiguan (2 368 реализованных машин), Renault Kaptur (2 154), Skoda Kodiaq (1 665), Mercedes-Benz GLC-Class (422), Volkswagen Touareg (351), BMW X3 (336), BMW X7 (321), BMW X5 (308) и Porsche Cayenne (298).

Ранее эксперты составили рейтинг самых доступных кроссоверов 4x4 с «автоматом». Список также возглавил Renault Duster.