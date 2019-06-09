Эксперты составили рейтинг самых доступных кроссоверов 4x4 с «автоматом»

Журнал «За рулем» назвал самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом, представленные на российском рынке. Рейтинг возглавил Renault Duster.

Версия французского авто с полным приводом, двухлитровым мотором и АКПП обойдется не менее чем в 1,03 млн рублей.

За этим авто следует корейский кроссовер Hyundai Creta в версии с 1,6-литровым мотором и шестиступенчатой АКПП. Цены на эту модель начинаются от 1,18 млн рублей.

Тройку замыкает Renault Kaptur, начальная стоимость которого для соответствующей версии составляет 1,19 млн рублей.

Также в рейтинг вошел Nissan Terrano. Версия автомобиля с полным приводом и коробкой-автоматом обойдется как минимум в 1 249 000 рублей.

Также издание упоминает и отечественный внедорожник УАЗ «Патриот», который оказался в списке «авансом». Версия автомобиля с коробкой-автоматом ожидается во второй половине этого года, пишет «За рулем».

Ранее китайский автопроизводитель Great Wall открыл первый в России завод по выпуску своих автомобилей. Он будет производить машины марки в Тульской области, в том числе популярные в стране дешевые кроссоверы.

