В Словакии вступила в должность первая женщина-президент

Сегодня прошла инаугурация избранного президента Словакии Зузаны Чапутовой. Она стала первой женщиной-президентом страны.

Чапутова принесла президентскую присягу во дворце Словацкой филармонии на площади имени Гвездослава в центре Братиславы на торжественном заседании Национального совета (парламента) Словакии. Россию на мероприятии представлял посол РФ в Словакии Алексей Федотов, пишет ТАСС.

Напомним, что в марте Чапутова одержала победу во втором туре президентских выборов в Словакии.

После подсчета голосов на 99,96% избирательных участков она набрала 58,38% голосов. Ее соперник, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, смог заручиться поддержкой 41,62% избирателей.