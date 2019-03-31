Женщина впервые одержала победу на выборах президента Словакии

Адвокат Зузана Чапутова одержала победила во втором туре президентских выборов в Словакии. Она станет первой женщиной-президентом Словакии.

После подсчета голосов на 99,96% избирательных участков она набрала 58,38% голосов. Ее соперник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович смог заручиться поддержкой 41,62% избирателей.

Шефчович после подсчета результатов на 60% избирательных участков признал свое поражение и направил Чапутовой букет цветов. К президентским обязанностям Чапутова сможет приступить 15 июня, передает "РИА Новости".

Напомним, что сегодня, 31 марта, состоятся выборы президента Украины. Перед ними былиусилены меры безопасности на границе с Крымом.