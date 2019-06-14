Самозанятые смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд через мобильное приложение

Фото: Максим Платонов

Самозанятые граждане смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд РФ через приложение «Мой налог».

«Ожидается, что в мобильном приложении появится возможность отчисления взносов в ПФР для тех участников, кто хочет добровольно формировать пенсионные накопления», — заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства, его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, 5 июня стало известно, что на данный момент число официально зарегистрированных самозанятых составляет 103,5 тыс. человек.