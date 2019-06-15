Зеленский сообщил, что в инфраструктуру Донбасса будут вкладывать иностранные инвесторы
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь анонсировал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.
«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — цитирует его пресс-служба украинского лидера.
Также Зеленский отметил, что на данный момент идет подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. По его словам, МСБ — это «кровь для организма страны».
Ранее Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.ОбществоВласть
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