Зеленский сообщил, что в инфраструктуру Донбасса будут вкладывать иностранные инвесторы

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь анонсировал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — цитирует его пресс-служба украинского лидера.

Также Зеленский отметил, что на данный момент идет подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. По его словам, МСБ — это «кровь для организма страны».

Ранее Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.