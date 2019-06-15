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Зеленский сообщил, что в инфраструктуру Донбасса будут вкладывать иностранные инвесторы

16:16, 15.06.2019
Зеленский сообщил, что в инфраструктуру Донбасса будут вкладывать иностранные инвесторы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь анонсировал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — цитирует его пресс-служба украинского лидера.

Также Зеленский отметил, что на данный момент идет подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. По его словам, МСБ — это «кровь для организма страны».

Ранее Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.

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