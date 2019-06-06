Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, предложение о снятии блокады поступило от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы. Если оно будет одобрено, то это, как отметил Сайдик, могло бы стать «большим прорывом», пишет «Интерфакс-Украина».

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.