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Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

00:17, 06.06.2019
Кучма предложил снять блокаду с Донбасса
Фото: president.gov.ua

Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, предложение о снятии блокады поступило от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы. Если оно будет одобрено, то это, как отметил Сайдик, могло бы стать «большим прорывом», пишет «Интерфакс-Украина».

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

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