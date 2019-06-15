Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня. Об этом сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.

Среди эти решений были роспуск парламента, проведение досрочных выборов, признание незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирование правительства Майи Санду, пишет «РИА Новости».

Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя отмену решений, заявил в Facebook, что это позволило преодолеть политический кризис в республике.

Ранее сообщалось, что 9 июня исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. После Додон объявил об аннулировании документа.

