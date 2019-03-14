В 2018 году население России сократилось почти на 100 тысяч человек

По итогам 2018 года население России сократилось на 93,5 тыс. человек (0,06%), до 146,8 миллиона.

Как сообщается на сайте Росстата, миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль населения.

Рождаемость снизилась на 90,6 тыс. человек, смертность — на 6,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что в 2018 году естественная убыль населения России составила 218 тыс. человек.

Так, родилось 1,599 млн человек, умерло — 1,817 млн человек. Среди последних — 8 тыс. детей в возрасте до одного года.