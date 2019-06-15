Семья арестованного аспиранта МГУ из Нижнекамска сообщила об угрозах со стороны полиции

Родственники аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по делу о нападении на офис «Единой России», заявили, что в Нижнекамске полицейские оказывают давление на них. Об этом рассказала «Инициативная группа МГУ».

По словам активистов, сотрудники правопорядка вызвали в полицию сестру, которая учится в девятом классе, и отчима Мифтахова. От них потребовали прекратить помогать брату.

Так, школьнице пригрозили проблемами с учебой и постановкой на учет, если она не прекратит расклеивать стикеры в поддержку брата. Отчиму аспиранта заявили, что у него могут быть проблемы на работе, а также по телефону потребовали от матери Мифтахова «прекратить общаться с общественниками» и «взяться за дочь», пишет «Медиазона».



Напомним, Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны в начале февраля. Сначала Мифтахова подозревали в изготовлении взрывного устройства. Позднее аспиранта задержали по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве.

Ранее МГУ отказался от внесения в устав пункта об отчислении привлеченных к уголовной ответственности.