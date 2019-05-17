МГУ отказался от внесения в устав пункта об отчислении привлеченных к уголовной ответственности

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова направил в Минобрнауки РФ новую редакцию проекта по внесению изменений в устав вуза.

Как сообщает ТАСС, из него исключили поправку об отчислении студентов в связи с привлечением к уголовной ответственности.



Ранее Министерство науки и высшего образования России предложило исключать из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова учащихся за привлечение к уголовной ответственности.

Инициатива была внесена на фоне дела аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова. Ранее Головинский суд Москвы продлил ему арест до 7 июня. Он и пять студентов МГУ были задержаны в начале февраля. Сначала Мифтахова подозревали в изготовлении взрывного устройства. Позднее аспиранта задержали по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве.