Xiaomi намерена открыть еще 100 магазинов в российских регионах

Китайский производитель гаджетов Xiaomi выбрал партера по развитию своих магазинов в России — компанию «Марвел-Дистрибуция». Она будет курировать развитие 100 новых монобрендовых салонов «оранжевого гиганта».

Магазины появятся в Астрахани, Волгограде, Калининграде, Курске, Краснодаре, Томске, Туле, Омске, Благовещенске и других городах, пишет «Коммерсантъ».

Xiaomi будет инвестировать в маркетинг и даст партнерам приоритет при отгрузке смартфонов, сообщил производитель.

Ожидается, что компания станет вытеснять Huawei, пострадавшую от санкций США. При этом эксперты считают, что расширение розничной сети не поможет китайской компании решить проблемы как неофициальных поставок бренда в РФ, так и дефицита новинок Xiaomi.

Напомним, что в 2017 году наблюдались крупные проблемы с заказанными через интернет телефонами компании. Таможня блокировала посылки из-за жалобы официального дистрибьютора Xiaomi — компании «Смарт Оранж».



