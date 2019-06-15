С территории Казанского авиазавода украли имущество на 7,5 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Накануне Авиастроительный райсуд Казани отправил под домашний арест водителя грузового автомобиля-манипулятора Эдуарда Шигапова. Сотрудники полиции подозревают его в краже силовых кабелей на общую сумму 7,46 млн рублей с территории Казанского авиазавода им. Горбунова.



Как выяснило «Реальное время», похищенное принадлежало компании «АльянсСтройМонтаж», преступление было совершено в начале июня, а Шигапов после задержания частично признал вину.

По версии следствия, к преступлению могут быть причастны и иные лица.

Напомним, ранее в том же суде взяли под стражу гендиректора и главного конструктора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина, обвиняемого в хищениях на полмиллиарда рублей.