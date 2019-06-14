В России предложили создать Международный боксерский фонд

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев предложил всем основным организациям создать единый Международный боксерский фонд.

«Нужно создать Международный боксерский фонд, в который войдут и будут вкладывать средства все основные организации — Всемирная боксерская ассоциация [WBA], Всемирный боксерский совет [WBC], Всемирная боксерская организация [WBO], Международная боксерская федерация [IBF] и Международная ассоциация бокса [AIBA]. Это главное предложение, этот же фонд будет отвечать за форум, его можно проводить не только в России», — передает слова Кремлева ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил статуса AIBA, в связи с чем соревнования на Играх в Токио будут организованы специально созданной рабочей группой МОК.

Всемирный боксерский форум проходит в Екатеринбурге и завершится 16 июня.