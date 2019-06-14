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Facebook собирается увеличить расходы на рекламу, чтобы восстановить репутацию

18:36, 14.06.2019
Facebook собирается увеличить расходы на рекламу, чтобы восстановить репутацию
Фото: pexels.com

Компания Facebook планирует увеличить расходы на рекламу во всем мире, чтобы таким образом восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных и ошибок в политике конфиденциальности, сообщает Bloomberg.

С таким заявлением выступил директор компании по маркетингу Антонио Лючио. Также в планах компании обновление списка креативных агентств, которые работают над компаниями брендов Facebook, WhatsApp, Instagram. Facebook не раскрывает расходы на рекламу.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei, это относится также к Instagram и WhatsApp.

ЭкономикаТехнологииТелекоммуникацииОбщество
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