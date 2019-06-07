Facebook не сообщает, когда именно запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei

Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei, это относится также к Instagram и WhatsApp, сообщает Reuters.

Решение связано с запретом Вашингтона на поставку американских технологий и комплектующих китайской компании. Владельцы уже выпущенных смартфонов по-прежнему смогут пользоваться приложениями и обновлять их. Но у будущих устройств, скорее всего, уже не будет доступа к Google Playstore. Facebook пока не называет дату, когда начнет действовать запрет на предустановку.

Напомним, ранее акционеры американской компании Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.

