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Facebook не сообщает, когда именно запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei

16:19, 07.06.2019
Facebook не сообщает, когда именно запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei
Фото: pixabay.com

Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei, это относится также к Instagram и WhatsApp, сообщает Reuters.

Решение связано с запретом Вашингтона на поставку американских технологий и комплектующих китайской компании. Владельцы уже выпущенных смартфонов по-прежнему смогут пользоваться приложениями и обновлять их. Но у будущих устройств, скорее всего, уже не будет доступа к Google Playstore. Facebook пока не называет дату, когда начнет действовать запрет на предустановку.

Напомним, ранее акционеры американской компании Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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