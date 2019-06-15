Mazda поставит на российский рынок новую «тройку» в июле

Автопроизводитель Mazda объявил о выходе на российский рынок новой модели Mazda 3. Машина начнет продаваться в РФ в июле.

Автомобиль будет предлагаться в двух версиях кузова: седан и хетчбэк. Стоимость первого будет начинаться от 1,57 млн рублей, второго — 1,49 млн рублей, передает motor.ru.

В основе Mazda 3 новая архитектура SKYACTIV-Vehicle. Также она оснащена системой G-Vectoring Control Plus.

Впервые для российских комплектаций автомобилей Mazda на новой «трешке» представлен адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go — Mazda Radar Cruise Control (MRCC). Система использует радар миллиметрового диапазона радиоволн для определения расстояния до впереди идущего автомобиля и скорости сближения с ним.

Седан будет продаваться с двигателем на 1,5 л и мощностью 120 лошадиных сил. К нему прилагается шестиступенчатая коробка «автомат». Хэтчбек предлагается с тем же 120-сильным мотором, а также со 150-сильным двигателем 2.0.

Ранее сообщалось, что в России отзывается более 1,6 тысячи автомобилей Mazda 3 из-за неисправности в работе стеклоочистителей.