Mazda объявила об отзыве почти 1,7 тысячи автомобилей в России

Автопроизводитель Mazda отзывает 1 678 машин в России. Причиной стали неисправности в работе стеклоочистителей.

Отзыву подлежат автомобили марки Mazda 3, реализованные c сентября 2015 года по март 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей», — говорится в сообщении Росстандарта.

Представители Mazda должны модифицировать мотор стеклоочистителя.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Мазда Мотор рус» проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что Ford отзывает в России более 14 тысяч автомобилей Ford Explorer. Модели могут иметь трещины на рычагах регулировки схождения задних колес.