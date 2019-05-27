Mazda объявила об отзыве почти 1,7 тысячи автомобилей в России
Автопроизводитель Mazda отзывает 1 678 машин в России. Причиной стали неисправности в работе стеклоочистителей.
Отзыву подлежат автомобили марки Mazda 3, реализованные c сентября 2015 года по март 2018 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей», — говорится в сообщении Росстандарта.
Представители Mazda должны модифицировать мотор стеклоочистителя.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «Мазда Мотор рус» проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
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