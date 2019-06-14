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Происшествия

В Тольятти горит склад резинотехнических изделий

17:14, 14.06.2019
В Тольятти горит склад резинотехнических изделий
Фото: pixabay.com

В Тольятти загорелся склад резинотехнических изделий на площади 500 кв. метров, сообщает «РИА Новости».

Крыша склада частично обрушилась. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, обстоятельства пожара выясняются.

Напомним, ранее представители Куйбышевской транспортной прокуратуры рассказали, почему произошел пожар на причале на Сухой Самарке в Самаре.

8 мая там сгорела яхта, также получил повреждение дебаркадер. В возникновении пожара виновен пассажир яхты. Сообщается, что он решил воспользоваться газовым баллоном для собственных нужд и встряхнул его, не думая, что газ может взорваться. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате происшествия погибли двое мужчин.

Происшествия
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