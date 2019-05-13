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Представители прокуратуры озвучили причины пожара на дебаркадере в Самаре

13:44, 13.05.2019
Представители прокуратуры озвучили причины пожара на дебаркадере в Самаре
Фото: pixabay.com

Представители Куйбышевской транспортной прокуратуры рассказали, почему произошел пожар на причале на Сухой Самарке в Самаре, сообщают «Известия».

8 мая там сгорела яхта, также получил повреждение дебаркадер. В возникновении пожара виновен пассажир яхты. Сообщается, что он решил воспользоваться газовым баллоном для собственных нужд и встряхнул его, не думая, что газ может взорваться. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате происшествия погибли двое мужчин.

Напомним, накануне в Самаре двадцать человек были эвакуированы из-за пожара в жилом доме. В результате ЧП никто не пострадал.

Происшествия
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