Представители прокуратуры озвучили причины пожара на дебаркадере в Самаре

Представители Куйбышевской транспортной прокуратуры рассказали, почему произошел пожар на причале на Сухой Самарке в Самаре, сообщают «Известия».

8 мая там сгорела яхта, также получил повреждение дебаркадер. В возникновении пожара виновен пассажир яхты. Сообщается, что он решил воспользоваться газовым баллоном для собственных нужд и встряхнул его, не думая, что газ может взорваться. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате происшествия погибли двое мужчин.

Напомним, накануне в Самаре двадцать человек были эвакуированы из-за пожара в жилом доме. В результате ЧП никто не пострадал.

