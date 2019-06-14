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Эксперт: разрешенную скорость на дорогах можно повысить не до 130 км/ч, а до 160 км/ч

13:12, 14.06.2019
Эксперт: разрешенную скорость на дорогах можно повысить не до 130 км/ч, а до 160 км/ч
Фото: Максим Платонов

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что разрешенную скорость на дорогах в России можно повысить не до 130 км/ч, а до 160 км/ч.

По его словам, это возможно при условии, что дорожное полотно и инфраструктура позволяют это сделать, пишет «РИА Новости».

«Другое дело, какое количество российских дорог будет соответствовать нововведениям. Ведь дорожный фонд в большей части регионов оставляет желать лучшего», — отметил Цветков

Ранее сообщалось, что впервые в России будет утвержден ГОСТ, который позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Нововведение будет действовать на автомагистралях и скоростных автодорогах. Речь идет пока только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 (Москва — Санкт-Петербург).

ОбществоИнфраструктура
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