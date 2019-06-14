Эксперт: разрешенную скорость на дорогах можно повысить не до 130 км/ч, а до 160 км/ч

Фото: Максим Платонов

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что разрешенную скорость на дорогах в России можно повысить не до 130 км/ч, а до 160 км/ч.

По его словам, это возможно при условии, что дорожное полотно и инфраструктура позволяют это сделать, пишет «РИА Новости».

«Другое дело, какое количество российских дорог будет соответствовать нововведениям. Ведь дорожный фонд в большей части регионов оставляет желать лучшего», — отметил Цветков



Ранее сообщалось, что впервые в России будет утвержден ГОСТ, который позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Нововведение будет действовать на автомагистралях и скоростных автодорогах. Речь идет пока только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 (Москва — Санкт-Петербург).