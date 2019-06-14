В России разрешат разгоняться на дорогах до 130 км/ч

Впервые в России будет утвержден ГОСТ, который позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Соответствующий документ по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ).

Нововведение будет действовать на автомагистралях и скоростных автодорогах. Речь идет пока только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»), передает «Коммерсант».

Отмечается, что для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи. При этом во время снегопада и ливней допустимая скорость может быть ограничена.

На данный момент скорость на автомагистрали для легковых автомибилей и мотоциклов ограничена до 110 км/ч, для большегрузов — до 90 км/ч.

Напомним, ранее в России предложили снизить скорость движения автомобилей в зимний период.