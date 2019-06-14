Reuters: Сечин летал на самолетах «Роснефти» на курорты

Гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин мог использовать корпоративные самолеты «Роснефти» для личных целей.

По данным Reuters, которое отследило 290 рейсов «Роснефти» в период с января 2015 по май 2019 года, 96 из них пришлись на праздничные дни или на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника.

Отмечается, что корпоративные самолеты компании восемь раз летали на Сардинию, 15 раз — на Мальдивы, семь раз — в испанскую Пальма-де-Майорку. При этом бывшая жена Сечина и его друзья публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест, где в тот момент находились самолеты «Роснефти». Сам Сечин не появлялся на этих фотографиях, но агентство сняло человека, похожего на него, когда он садился в самолет «Роснефти» в аэропорту Пальма-де-Майорки в прошлом году.

Ранее Сечин направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба».