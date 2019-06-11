СМИ: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за грязной нефти в «Дружбе»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба».

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение, белорусский Мозырский НПЗ ждет от «Транснефти» компенсации потерь от поставок загрязненной нефти на $155 млн, а польская Orlen — $0,45 млн за недопоставку нефти в апреле. Претензии были направлены в компанию, однако она не подтвердила, что готова их удовлетворить.



Сечин отметил, что из-за ситуации с загрязнением сырья в «Дружбе» пострадала и сама «Роснефть», поскольку в мае сократила добычу на 0,5 млн т из-за отказа «Транснефти» принимать сырье в систему.

Ранее в «Транснефти» заявили, что трубопроводы полностью очистят от загрязненной нефти, которая попала в нефтепровод «Дружба», в срок от 6 до 8 месяцев.