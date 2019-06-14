Актер Добронравов исключен из списка угроз нацбезопасности Украины

Российский актер Федор Добронравов исключен Министерством культуры Украины из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Обновленный список выложен на сайте ведомства.

Въезд на Украину на три года артисту был запрещен 22 ноября 2017 года. Причиной стало посещение Добронравовым территории Крыма. Также он снимался в запрещенном в стране сериале «Сваты», который продюсировала студия «Квартал 95» Владимира Зеленского.

В настоящее время в список внесены 147 человек. Среди них — российские деятели культуры, в том числе режиссеры, актеры, продюсеры.

Напомним, ранее экс-мэр Перми попал в санкционный список Украины.