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Экс-мэр Перми попал в санкционный список Украины

09:25, 22.03.2019
Экс-мэр Перми попал в санкционный список Украины
Фото: duma.gov.ru

Бывший мэр Перми, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко попал в санкционный список Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Отныне чиновнику запрещен въезд Украину, его ждет временное блокирование всех активов на территории страны.

Сапко признался, что с Украиной его связывала срочная служба на Черноморском флоте, также у него там много друзей и приятелей.

«Все они понимают ситуацию правильно. Время расставит все по своим местам», — отметил экс-глава Перми.

Напомним, 20 марта Украина расширила санкции против России. Ограничительные меры касаются 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста и проведению выборов в ДНР и ЛНР.

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