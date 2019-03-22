Экс-мэр Перми попал в санкционный список Украины

Бывший мэр Перми, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко попал в санкционный список Украины. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Отныне чиновнику запрещен въезд Украину, его ждет временное блокирование всех активов на территории страны.

Сапко признался, что с Украиной его связывала срочная служба на Черноморском флоте, также у него там много друзей и приятелей.

«Все они понимают ситуацию правильно. Время расставит все по своим местам», — отметил экс-глава Перми.

Будьте осторожны со мной, друзья! Внесён под номером 636 в санкционный список Украины! Много у меня друзей и хороших приятелей там живёт. Все они понимают ситуацию правильно. Время расставит всё по своим местам… pic.twitter.com/xJyhHE2Hge

— Игорь Сапко (@sapkoperm) 21 марта 2019 г.

Напомним, 20 марта Украина расширила санкции против России. Ограничительные меры касаются 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста и проведению выборов в ДНР и ЛНР.