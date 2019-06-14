Путин подписал указ о награждении спикера Госсобрания РБ орденом Александра Невского
Председатель Государственного собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев будет награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, Толкачев отмечен орденом за «укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Спикер республиканского парламента в этот раз оказался единственным в регионе, кто удостоен данной награды.
Напомним, ранее первый президент Башкирии Муртаза Рахимов отказался от ордена Центрального духовного управления мусульман России.
Справка
Орден Александра Невского — один из старейших российских орденов. Это единственная награда, существовавшая в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Орденом награждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья.
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