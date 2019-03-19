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Муртаза Рахимов отказался от ордена Центрального духовного управления мусульман России

14:27, 19.03.2019 10
Муртаза Рахимов отказался от ордена Центрального духовного управления мусульман России
Фото: youtube.com/скриншот

Первый президент Башкирии, руководитель благотворительного фонда «УРАЛ» Муртаза Рахимов отказался принимать орден Центрального духовного управления мусульман России «Аль-Иззат».

В письме на имя председателя ЦДУМ Талгата Таджуддина он сообщил, что награжден высшими наградами Союзного государства России и Беларуси и поэтому считает принятие награды религиозной организации неприличным и некорректным.

ProUfu.ru не исключает, что причиной отказа является сама личность Таджуддина, который известен эпатажными высказываниями и действиями.

Ранее с Таджуддином встретился президент Татарстана Рустам Минниханов. Он вручил муфтию орден «Дуслык».

Общество Башкортостан
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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    Правильно сделал! Зауважал Рахимова.
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  • Анонимно 19 марта
    от этой медальки у него ни почета не прибавится, ни пенсии. очередная ненужная висюлька, чтоб потешить таджуддина. зачем?
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  • Анонимно 19 марта
    Будь Таджуддин башкиром - не отказался бы.
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  • Анонимно 19 марта
    Казактар тоже также считают что Муртаза Рахимов правильно сделал что отказался ! Ведь после того как он ушел с поста президента Башкортостана отобрали акции Башнефти Нетрудно догадаться при помощи кого
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  • Анонимно 20 марта
    Отказался,отказался но и чёрт сним,попиарится решил ,медаль дадут более достойному .
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  • Анонимно 20 марта
    да были времена хорошие в башкирии при бабае. а сей час сплошной пиар и болтология.
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  • Анонимно 20 марта
    ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ БЫЛ,везьде все открывалось,потом закрывашек назначили
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    Анонимно 20 марта
    Первый президент Башкортостана Рахимов Муртаза правильно сделал! Мы, народ Башкортостана гордимся им!
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  • Анонимно 20 марта
    Башкиры зажрались, купаются в роскоши, каждый второй олигарх очень рады за вас, у вас ведь столько нефти было в недрах, нефтедоллары у каждого жителя в кармане.
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  • Анонимно 20 марта
    Тебе только и остается что солнышком гордиться. Пичалька ((
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