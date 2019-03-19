Муртаза Рахимов отказался от ордена Центрального духовного управления мусульман России

Первый президент Башкирии, руководитель благотворительного фонда «УРАЛ» Муртаза Рахимов отказался принимать орден Центрального духовного управления мусульман России «Аль-Иззат».

В письме на имя председателя ЦДУМ Талгата Таджуддина он сообщил, что награжден высшими наградами Союзного государства России и Беларуси и поэтому считает принятие награды религиозной организации неприличным и некорректным.

ProUfu.ru не исключает, что причиной отказа является сама личность Таджуддина, который известен эпатажными высказываниями и действиями.

Ранее с Таджуддином встретился президент Татарстана Рустам Минниханов. Он вручил муфтию орден «Дуслык».