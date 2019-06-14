Глава МВД разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал распоряжение, которое разрешает российским полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Как сообщает «Коммерсант», указ был подписан 12 июня, в День России.

Ранее Верховный суд признал законным запрет МВД о свободном выезде сотрудников за границу.

Напомним, что в 2015 году МВД запретило сотрудникам отдыхать за границей. Исключением стали только страны СНГ, кроме Украины, Абхазии и Южной Осетии. Позже в список вновь были включены Абхазия, Южная Осетия, а также Вьетнам, Китай и Куба.