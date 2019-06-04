Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд признал законным запрет МВД о свободном выезде сотрудников за границу.

Таким образом, суд отклонил иск бывшего инспектора ДПС Максима Лужных, которого уволили из полиции после того, как он в 2016 году съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику. Перед отъездом он предоставил ложные сведения о том, где собирался отдыхать. Это и стало поводом для увольнения, пишет «Интерфакс».

После он оспорил в суде законность приказа МВД от 12 сентября 2013 года о поездках сотрудниках полиции за границу по частным делам. Истец утверждал, что этот приказ не вводит прямого запрета на выезд полицейским за границу, но ставит эту возможность в зависимость от позиции работодателя и ограничивает право граждан на свободу передвижения.

Напомним, что в 2015 году МВД запретило сотрудникам отдыхать за границей. Исключением стали только страны СНГ, кроме Украины, Абхазии и Южной Осетии. Позже в список вновь были включены Абхазия, Южная Осетия, а также Вьетнам, Китай и Куба.